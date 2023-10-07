شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. انطلاق بطولة أفريقيا للكرة الطائرة تحت 17 سنة 30 نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر الاتحاد الأفريقى للكرة الطائرة نظيره المصرى بموعد البطولة الأفريقية تحت 17 سنة للأولاد والمحدد لها الفترة من 10 وحتى 20 ديسمبر المقبل بليبيا. بينما تقام بطولة أفريقيا تحت 17 سنة للبنات خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر المقبل بنيجيريا.

وتوج منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة بلقب البطولة الأفريقية فى النسخة التى اختتمت بمصر بعد الفوز على الجزائر بنتيجة 3/1 للعودة للزعامة الأفريقية بعد غياب 8 سنوات.

ونجح منتخب رجال الطائرة فى حصد اللقب الغائب منذ 8 سنوات على أرضه ووسط جماهيره، خاصة أن قوة المنتخب باتت تصاعديا مع الدخول فى فورمة المباريات، وهو اللقب التاسع فى تاريخ الفراعنة.