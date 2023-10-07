شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يعقد جلسة فنية مع لاعبى الزمالك قبل مواجهة البنك الأهلى بـ3 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، جلسة مع لاعبى الفريق فى الرابعة عصر اليوم، بفندق الإقامة، من أجل التحدث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمواجهة البنك الأهلى.

ومن المقرر أن يُعلن أوسوريو تشكيل فريقه لمواجهة البنك الأهلى خلال الجلسة الفنية، كما يمنح اللاعبين بعض التعليمات الفنية، التى من المنتظر تطبيقها خلال اللقاء.

ويخوض الزمالك مواجهة قوية أمام البنك الأهلى فى السابعة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة دورى نايل فى لقاء يبحث فيه كلا الفريقين عن نتيجة إيجابية.

ويدخل الزمالك المباراة بحثاً عن أول انتصار فى دول نايل بعد التعادل فى الجولتين الأولى والثانية أمام بيراميدز والمقاولون العرب، فى الوقت الذى يبحث فيه البنك الأهلى عن أول نقطة بعد الخسارة أمام طلائع الجيش فى الأسبوع الأول وبيراميدز فى الأسبوع الثانى.