شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا ينتظر بابا فاسيليو فى المواجهة الثالثة أمام الزمالك الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مواجهة قوية أمام البنك الأهلى فى السابعة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة دورى نايل فى لقاء يبحث فيه كلا الفريقين عن نتيجة إيجابية.

ويتطلع البنك الأهلي، بقيادة مدربه نيكوديموس بابا فاسيليو، لتحسين النتائج بعد الخسارة فى أول جولتين، وحذر لاعبيه من الأخطاء التى من الممكن أن تتسبب فى خسارتهم للمرة الثالثة على التوالى.

نيكوديموس بابافاسيليو مدرب البنك الأهلي واجه الزمالك مرتين من قبل، الأولى فى موسم 2019-2020 فى الدور الثاني للدورى حينما كان مديراً فنياً لوادي دجلة وتعادل الفريقان 0-0 بينما كان اللقاء الثانى فى موسم 2022-2023 في الدور الثاني مع البنك الأهلي وخسر بهدف دون رد.

من جهته شدد الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التى تتاح لهم أمام مرمى البنك الأهلى وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها، وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس.

ومنح أوسوريو تعليمات خاصة لخط دفاع الزمالك بالتحديد لتفادى الأخطاء في مواجهة البنك الأهلى، كما حذر الكولومبي اللاعبين من التهاون أمام مرمى المنافس، أو التسرع فى إنهاء الهجمات، مطالباً إياهم باستغلال الفرص وتسجيل هدف مبكر يربك حساباتهم.