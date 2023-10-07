شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مباراة الداخلية والمصرى فى الجولة الثالثة بدورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، ونظيره في الداخلية ميمى عبد الرازق، تشكيل الفريقين فى المباراة، المقرر إقامتها بعد قليل باستاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

تشكيل المصرى

في حراسة المرمى: عصام ثروت

خط الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، عمرو موسى، حسين السيد

خط الوسط: محمود حمادة، سمير فكري

وأمامهما: فخر الدين بن يوسف، إلياس الجلاصي، ميدو جابر

خط الهجوم: مروان حمدي.

تشكيل الداخلية

حراسة المرمى: محمود الزنفلي

الدفاع: أحمد عماد، محمود صابر، إيهاب سمير، محمود عبدالعزيز

الوسط: كريم يحيى، محمود حسونه، ألان كيمبادي، أحمد سيد.

الهجوم: محمد أسامة، أنس شندي.

ويحتل الداخلية المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 3 نقاط من الفوز على إنبي بهدف دون رد في الجولة الأولى، والهزيمة أمام مودرن فيوتشر 2-1 في الجولة الثانية.

فيما يأتي المصري في المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط، بعد الهزيمة من الأهلي برباعية نظيفة في الجولة الأولى، والفوز على فاركو بهدف دون رد فى الجولة الثانية.