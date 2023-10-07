اخبار الرياضه

الجزيرى يقود تشكيل الزمالك المتوقع أمام البنك الأهلى فى الدوري

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرى يقود تشكيل الزمالك المتوقع أمام البنك الأهلى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بنسبة كبيرة على التشكيل الذى سيخوض به مواجهة البنك الأهلى فى السابعة مساء اليوم، السبت باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة دورى نايل فى لقاء يبحث فيه كلا الفريقين عن نتيجة إيجابية.

 

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل يضم كلاً من: 

 

حراسة المرمى: محمد عواد

 

الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثى - أحمد فتوح

 

فى الوسط: نبيل عماد دونجا - أحمد سيد زيزو - محمود شيكابالا - مصطفى شلبى - إبراهيما نداى 

 

فى الهجوم: سيف الدين الجزيرى

 

ويدخل الزمالك المباراة بحثاً عن أول انتصار فى دول نايل بعد التعادل فى الجولتين الأولى والثانية أمام بيراميدز والمقاولون العرب، فى الوقت الذى يبحث فيه البنك الأهلى عن أول نقطة بعد الخسارة أمام طلائع الجيش فى الأسبوع الأول وبيراميدز  فى الأسبوع الثانى.

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا