شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرى يقود تشكيل الزمالك المتوقع أمام البنك الأهلى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بنسبة كبيرة على التشكيل الذى سيخوض به مواجهة البنك الأهلى فى السابعة مساء اليوم، السبت باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة دورى نايل فى لقاء يبحث فيه كلا الفريقين عن نتيجة إيجابية.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل يضم كلاً من:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثى - أحمد فتوح

فى الوسط: نبيل عماد دونجا - أحمد سيد زيزو - محمود شيكابالا - مصطفى شلبى - إبراهيما نداى

فى الهجوم: سيف الدين الجزيرى