7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 7 أكتوبر 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، تعرف على موعد انضمام محمد صلاح لبعثة منتخب مصر قبل مباراتى زامبيا والجزائر، كولر يرفض إجراء تغييرات على دفاع الأهلى فى مباراة الإسماعيلى بالدورى .

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الاهلى، على استمرار محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلى معلول ومحمد هانى، لاعبى الفريق، فى خط دفاع المارد الأحمر بمباراة الإسماعيلى المقبلة بالدوري.

تعرف على موعد انضمام محمد صلاح لبعثة منتخب مصر قبل مباراتى زامبيا والجزائر

ينضم النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، إلى صفوف المنتخب الوطنى بالإمارات يوم 10 أكتوبر الجارى، حيث يلحق ببعثة الفريق استعداداً للمشاركة فى وديتى زامبيا والجزائر، وتكتمل الصفوف فى نفس اليوم بانضمام جميع اللاعبين من المحترفين.

نيدفيد وصلاح محسن يخوضان المرحلة الأخيرة من التأهيل فى الأهلى

يؤدى كريم نيدفيد وصلاح محسن لاعبا النادى الأهلى المرحلة الأخيرة من التأهيل للتعافى من الإصابة التى لحقت بهما، حيث يعانى الأول من شد فى العضلة الأمامية، فيما يعانى الثانى من شد فى العضلة الخلفية.

الأهلي ينهى ترتيبات رحلة تنزانيا لمواجهة سيمبا فى دوري السوبر الأفريقي

أنهى الجهاز الإدارى للنادى الأهلى إجراءات استخراج تأشيرة السفر إلى تنزانيا للاعبين والجهاز الفنى والإدارى والطبى، استعدادًا لبداية مشوار المارد الأحمر بدورى السوبر الأفريقى.

يؤدى عمرو السولية ومحمود متولي، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، تدريبات منفردة باستاد مختار التتش، بعدما خضع اللاعبان لفحص طبى وقياسات بدنية مختلفة، للاطمئنان على الحالة الطبية للثنائي.

خسر منتخب الكرة الطائرة رجال أمام نظيره التركى بنتيجة 3/1 فى سادس جولاته بالتصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2023.