شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: لا مشكلة فى دعوة مجلس الأهلى لزيارة الزمالك حال نجاحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق والمرشح على رئاسة النادى فى الانتخابات المقبلة المقرر لها 20 أكتوبر الجاري، بدعوة مجلس النادى الأهلى لزيارة القلعة البيضاء حال نجاحه فى السباق الانتخابى.

وقال فاروق جعفر، خلال وجوده فى ندوة الخليج 365، "إن المنافسة مع النادى الأهلى شريفة ولا أي مشكلة معهم فقط نتنافس داخل الملعب وخارجه أحبة وأصدقاء، وليس لدى أي أزمة في زيارة النادى الأهلى، وسأوجه الدعوة لمجلس الأهلى لزيارة نادى الزمالك حال نجاحى في الانتخابات".

وزار فاروق جعفر نجم المنتخب الوطنى والزمالك السابق والمرشح على منصب رئاسة النادى الأبيض في الانتخابات المقبلة المقرر إقامتها 20 أكتوبر الجاري، مقر مؤسسة الخليج 365، الثلاثاء الماضى وكان فى استقباله قيادات الجريدة أكرم القصاص رئيس مجلس الإدارة، وعُلا الشافعي رئيس التحرير، ودندراوى الهواري رئيس التحرير التنفيذي وعمر الايوبى رئيس قطاع الرياضة وأحمد توفيق رئيس القسم الرياضى.

وأطلع فاروق جعفر على سير العمل فى صالة تحرير الخليج 365، وتعرف على ماكينة عمل إنتاج الأخبار والتقارير الصحفية، إضافة إلى الاستوديو الخاص بالجريدة، مؤكدا أنه يتابع كل جديد عن الاخبار الرياضية فى مصر والوطن العربى من خلال موقع الخليج 365.

وكشف فاروق جعفر خلال زيارته، أن الخليج 365 مؤسسة صحفية وإعلامية تعد من أهم المواقع فى الوطن العربى ، رأي فيها الاحترافية والالتزام المهنى والأداء الجماعى والمعلومات المؤكدة، وشكر كل عناصر المؤسسة على مجهودهم الكبير وتمنى لهم النجاح الدائم.