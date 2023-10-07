شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات يد الأهلى فى المركز الرابع ببطولة أفريقيا بعد الهزيمة أمام بطل الكونغو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى أمام دى جى إس بى الكونغولي بنتيجة 33 / 23 فى إطار لقاء تحديد برونزية بطولة أفريقيا للأندية التى تستضيفها الكونغو برازافيل ليحصد المركز الرابع. وسبق وتلقى فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى الخسارة أمام نظيره بترو أتلتيكو الأنجولى بنتيجة 22/18 فى إطار دور نصف نهائى بطولة أفريقيا أمس. وكان فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى قد تأهل لنصف النهائى بالفوزعلى فاب الكاميرونى بنتيجة 31/29 فى إطار دور ربع نهائى البطولة الأفريقية. وخسر فريق سيدات كرة اليد بالأهلى أمام نظيره بريميرو الأنجولى بنتيجة 29/28 فى ثالث مواجهاته بالبطولة الأفريقية. ونجح فريق سيدات يد الأهلى فى تحقيق الفوز فى أول لقاءاته على جرين دى سيل الكونغولى بنتيجة 25 / 16 قبل الفوز على نظيره نزيكو الكاميروني الأحد 33/31. تضم بعثة سيدات اليد كلا من: منة الله السيد - فرح الشاذلي - أمينة هشام - فرح حازم - رنا راضي - تقى كامل - ڤيڤالدا دا سيلڤا - دونجو كمارا - رحمة محمد - ملك أحمد - روان سعيد - دنيا صقر - نوال خليل - أمينة عاطف - سارة الخولي - نصرة عيد - ليلى حماد - شهد الشواربي.

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