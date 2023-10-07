شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات يد الأهلى فى المركز الرابع ببطولة أفريقيا بعد الهزيمة أمام بطل الكونغو والان مع تفاصيل الخبر
وسبق وتلقى فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى الخسارة أمام نظيره بترو أتلتيكو الأنجولى بنتيجة 22/18 فى إطار دور نصف نهائى بطولة أفريقيا أمس.
وكان فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى قد تأهل لنصف النهائى بالفوزعلى فاب الكاميرونى بنتيجة 31/29 فى إطار دور ربع نهائى البطولة الأفريقية.
وخسر فريق سيدات كرة اليد بالأهلى أمام نظيره بريميرو الأنجولى بنتيجة 29/28 فى ثالث مواجهاته بالبطولة الأفريقية.
ونجح فريق سيدات يد الأهلى فى تحقيق الفوز فى أول لقاءاته على جرين دى سيل الكونغولى بنتيجة 25 / 16 قبل الفوز على نظيره نزيكو الكاميروني الأحد 33/31.
تضم بعثة سيدات اليد كلا من: منة الله السيد - فرح الشاذلي - أمينة هشام - فرح حازم - رنا راضي - تقى كامل - ڤيڤالدا دا سيلڤا - دونجو كمارا - رحمة محمد - ملك أحمد - روان سعيد - دنيا صقر - نوال خليل - أمينة عاطف - سارة الخولي - نصرة عيد - ليلى حماد - شهد الشواربي.
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