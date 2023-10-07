شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتقدم على الداخلية بهدف ميدو جابر فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة الداخلية والمصرى المقامة حاليا باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز، بتقدم أبناء بورسعيد بهدف نظيف سجله ميدو جابر فى الدقيقة 8 من عمر المباراة.

بدأ المصرى بقيادة على ماهر المباراة تشكيل يضم كلا من:

في حراسة المرمى: عصام ثروت

خط الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، عمرو موسى، حسين السيد

خط الوسط: محمود حمادة، سمير فكري

وأمامهما: فخر الدين بن يوسف، إلياس الجلاصي، ميدو جابر

خط الهجوم: مروان حمدي.

أما الداخلية بقيادة ميمى عبد الرازق دخل اللقاء بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمود الزنفلي

الدفاع: أحمد عماد، محمود صابر، إيهاب سمير، محمود عبدالعزيز

الوسط: كريم يحيى، محمود حسونه، ألان كيمبادي، أحمد سيد.

الهجوم: محمد أسامة، أنس شندي.

ويحتل الداخلية المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 3 نقاط من الفوز على إنبي بهدف دون رد في الجولة الأولى، والهزيمة أمام مودرن فيوتشر 2-1 في الجولة الثانية.

فيما يأتي المصري في المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط، بعد الهزيمة من الأهلي برباعية نظيفة في الجولة الأولى، والفوز على فاركو بهدف دون رد فى الجولة الثانية.