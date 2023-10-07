شكرا لقرائتكم خبر عن طارق قنديل رئيسا لبعثة الأهلي فى تنزانيا لمواجهة سيمبا بدوري السوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة النادي الأهلي تكليف طارق قنديل، عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في تنزانيا، ويخوض الأهلي أولى مواجهاته فى الدوري الأفريقي مع سيمبا التنزاني 20 أكتوبر فى دار السلام، وتقام مباراة العودة 24 أكتوبر فى القاهرة.

ويقوم طارق قنديل بالاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بسفر البعثة بالتنسيق الكامل مع خالد بيبو، مدير الكرة؛ لتوفير كل سبل الراحة للاعبين والجهاز الفني.