شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الزمالك مع صافرة محمد معروف قبل مواجهة البنك الأهلى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلى فى السابعة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولى فى الأسبوع الثالث من عمر الدورى المصرى الجديد 2023 - 2024. وأسندت لجنة الحكام إدارة لقاء الزمالك والبنك الأهلي إلى طاقم حكام يقوده حكم الساحة الدولي محمد معروف، ويعاونه محمود أبو الرجال مساعد أول، وسامي هلهل مساعد ثان، وأحمد ناصر حكم رابع، بجانب محمود عاشور حكم فيديو، وأحمد توفيق طلب مساعد حكم فيديو.

وأدار محمد معروف الموسم الماضى مباراتين للفارس الأبيض، الأولى أمام سيراميكا بالدوري وفاز الزمالك بهدفين دون رد، والثانية فى كأس مصر وفاز فيها الفارس الأبيض على المقاولون العرب بسداسية مقابل هدف. وإجمالا.. أدار محمد معروف 26 مباراة للزمالك، حقق الفارس الأبيض الفوز فى 18 وتعادل فى 5 مواجهات وخسر 3 مباريات، وأشهر خلالها البطاقة الصفراء 28 مرة، والحمراء مرة واحدة، واحتسب 7 ضربات جزاء.

وشدد الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى البنك الأهلى وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس.

ومنح أوسوريو تعليمات خاصة لخط دفاع الزمالك بالتحديد لتفادى الأخطاء في مواجهة البنك الأهلى،كما حذر الكولومبي اللاعبين من التهاون أمام مرمى المنافس، أو التسرع في إنهاء الهجمات مطالبهم باستغلال الفرص، لتسجيل هدف مبكر يربك حساباتهم.

وعكف الجهاز الفني للزمالك على مدار اليومين بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات البنك الأهلى لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف المنافس، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته،وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.