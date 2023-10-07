شكرا لقرائتكم خبر عن عودة عبد المجيد وعلاء لتشكيل الزمالك فى مواجهة البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الثنائى محمود علاء وحسام عبد المجيد لدفاع فريق الزمالك، فى مواجهة البنك الأهلى فى السابعة مساء اليوم، السبت باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة دورى نايل فى لقاء يبحث فيه كلا الفريقين عن نتيجة إيجابية.

ويغيب حمزة المثلوثى ومحمود شيكابالا عن التشكيل الأساسى للزمالك، وعقد الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى جلسة مع اللاعبين فى فندق الإقامة، أخبرهم خلالها بالتشكيل الذى سيخوض به المباراة، وبعض النقاط الفنية التى يجب اتباعها، ومن المنتظر أن يضم تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلى كلاً من..

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح

فى الوسط: نبيل عماد دونجا - أحمد سيد زيزو - عمر جابر

فى الهجوم: سيف الدين الجزيرى - مصطفى شلبى - إبراهيما نداى