شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب قدوم مولودته..نيمار يغيب عن لقاء الهلال والأخدود والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض:عيسى الحكمي

لن يشارك البرازيلي نيمار جونيور إلى جانب فريقه الهلال السبت عندما يحل «الأزرق» ضيفاً على الأخدود في نجران ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وأعلن حساب الهلال الرسمي أن نيمار غادر الجمعة إلى البرازيل بإذن من المدرب خورخي جيسوس ليكون بجانب أسرته بمناسبة قدوم مولودته الجديدة،ونشر اللاعب عبر حسابه على منصة«x»صوراً للطفلة الجديدة المنضم إلى أسرته.

ويسعى الهلال إلى استعادة صدارة الدوري الذي يتصدره التعاون برصيد 22 نقطة،في حين يمتلك الهلال 20 نقطة، ويحتل الأخدود المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط حصل عليها من فوزين وتعادل.

تنطلق المباراة الأولى بين الفريقين في الدوري عند السابعة مساء بتوقيت الإمارات وتنقلها قنوات ssc السعودية،في وقت أسدت نتائج الجولة بخدمة كبيرة للهلال بعد تعثر غريمه الأزلي النصر بالتعادل 2-2 أمام أبها،وخسارة الاتحاد حامل اللقب من غريمه الأهلي 0-1 ليصبح رصيدهما 19 نقطة وبحال فاز الهلال حسب المتوقع على الفريق سيتبعد عنهما بفارق 4 نقاط.

وضمن الجولة يستضيف الخليج الثاني عشر الرائد صاحب المركز قبل الأخير،ويحل الفيحاء التاسع ضيفاً على الوحدة الثامن وجميعها تصب في حساب تحسين المراكز.