شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: صلاح سيلعب في السعودية.. لكنه ينتظر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - علق نجم الزمالك السابق أحمد حسام ميدو، على قصة انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة التي شغلت الأوساط الرياضية مؤخراً، مشيراً إلى أن صلاح سيرحل عن ليفربول ويتجه للسعودية، لكنه ينتظر بعض الوقت.

وأشاد ميدو، خلال مقابلة تلفزيونية، بموهبة الدولي المصري لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، موضحاً أنه أجاد العمل على تطوير نفسه، والعمل على شخصيته ومهاراته وأفكاره وحياته ككل.

وأكد أن صلاح أصبح أيقونة حقيقية، قائلاً: «لو أن أحدهم أخبرني قبل 20 عاماً بأن هناك لاعباً مصرياً سيكون ضمن أحسن 3 لاعبين في العالم لما صدقته، وكنت سأعتبره مجنوناً، لذلك ما قدمه صلاح يعد أمراً عظيماً، نتمنى تكراره.. لكن يصعب ذلك».

وتابع: «في كل الأحوال صلاح سيلعب في السعودية، لقد وضعوا أعينهم عليه، لذلك أعتقد أنه في وقت ما سيكون هناك.. صلاح ربما يكون قد رأى أنه من الأفضل له الانتظار لمدة عام أو أكثر على الانتقال من ليفربول للسعودية.. هو بالتأكيد درس القرار بشكل صحيح».

وكان الموعد النهائي لانتقالات الدوري السعودي للمحترفين قد انتهى مساء السابع من سبتمبر/ أيلول الماضي، مع انتهاء صيف قياسي من الإنفاق على صفقات ضم لاعبين من حول العالم، لكن نادي الاتحاد السعودي لم يتمكن من إبعاد محمد صلاح عن ليفربول.

وكان اهتمام نادي الاتحاد واضحاً بضم نجم ليفربول محمد صلاح منذ عدة أسابيع وحتى إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.