شكرا لقرائتكم خبر عن «تيفو» ديربي جدة يثير جدلاً واسعاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض:عيسى الحكمي

أحدث«التيفو» الذي قدمه جمهور الاتحاد في «ديربي جدة»بين الغريمين الاتحاد والأهلي مساء الجمعة وانتهى بفوز الأخير بهدف سجله الإيفواري فرانك كيسي في قمة الجولة التاسعة من الدوري السعودي، انتقادات واسعة من جانب عدد من الرياضين الذين اعتبروه استفزازياً وخرج عن اطار التنافس إلى التهكم والتقليل من المنافس محملين إدارة نادي الاتحاد مسؤولية السماح بـ«التيفو» الذي حمل عنوان«هل تتذكرني ؟»، في إشارة غير مباشرة لعودة الأهلي بعد رحلة الهبوط في الموسم الماضي إلى دوري الدرجة الأولى.

ورد الأهلي بعد نهاية المباراة عبر حسابة على تطبيق«X»بعبارة:«نعم نحن نتذكرك»،متضمناً صورة ترمز إلى ما انتهت عليه المباراة.

وتساءل إعلاميو الاتحاد عن من فكر في «تيفو» الاتحاد حيث وصف المدير السابق للمركز الإعلامي بالنادي عمر الكاملي التيفو بالمخزي ومن وافق عليه لا يمكن ان يكون عاقلاً حسب تغريدة على حسابه الخاص.

وذكر حامد البلوي المدير التنفيذي للفريق: يجب ان يكون الوضع أعلى وأسمى،الذي لا يحسب حساب الخسارة لن يكسب.

من جهته، قال حمد الصنيع رئيس النادي السابق في برنامج رياضي: عندما تكون في موضع المسؤولية وتحديداً في نادي مثل الاتحاد عليك ان تتصرف بمسؤولية بعيداً عن التهكمات الجماهيرية.