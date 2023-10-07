شكرا لقرائتكم خبر عن فيرجسون يودع زوجته و«برج قوته» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

ودع سير أليكس فيرجسون مدرب مانشستر يونايتد السابق زوجته كاثي التي رحلت الخميس عن سن 84 عاماً، وانهالت رسائل المواساة للأسطورة الاسكتلندي من اليونايتد، وبقية مشاهير اللعبة خصوصاً أنه وصف أم أولاده الثلاثة مارك وجيسون ودارين بـ«برج قوته» و«ركنه الوثيق».

استمر زواج السير وكاثي قرابة 60 عاماً وأنجبا 3 أبناء ولديهما 12 حفيداً، وعلى الرغم من أن «السير» لديه القليل ليندم عليه في مسيرته الكروية فإنه عبر عن ندمه لعدم مواجهته فريق صباه رينجرز عندما أقصاه بسبب اختلاف ديانة كاثي عن ديانته.

تعرف فيرجسون إلى كاثي عندما كانا يعملان في مصنع ماكينات الطباعة بمدينة جلاسكو التي كانت تعاني الانقسام الديني بين الكاثوليك والبروتستانت. وكشفت كاثي في الفيلم الوثائقي الذي أخرجه ابنهما جيسون عن رأيها في أليكس وقالت: «كنت أراه وهو يسير في الشارع واعتقدت أنه فتى طائش ثم عرفت أنه لاعب كرة ولم يغير ذلك عندي شيئاً. طلب مني الخروج للسينما معه واشترى لي علبة حلوى، أكل معظمها؛ ذلك كان موعدي الغرامي الأول».

وقال فيرجسون في المقابل: «كنت بسن الـ22 عاماً وقالت لي صديقة إن هناك فتاة لطيفة بدأت بالعمل للتو في المصنع. كنت مصاباً وأضع بلاستر على وجهي؛ لذا ظنت أني ملاكم أو رجل عصابة».

أراد فيرجسون السير على خطى والده والتزوج بكاثوليكية وتم ذلك في 1966 ووقع للعب في فريق أحلامه عام 1967 لكنه تحول لكبش فداء بعد خسارة نهائي الكأس أمام الغريم سلتيك، الذي يمثل الكاثوليك في المدينة، عام 1969 ويقول في الوثائقي: لقد أخرجوني قسراً، جعلوني أتمرن وحيداً. أعتقد أنهم فعلوا ذلك لأن كاثي كاثوليكية، أنا واثق من هذا. عندما وقعت لرينجرز سألني أحد المسؤولين: عليّ أن أوجه لك سؤالاً بخصوص زوجتك هل تزوجتما في كنيسة؟ فقلت له: كلا، تزوجنا في مكتب تسجيل مدني، قال لي «أوه، حسناً». كان يجب أن أواجهه وأقول له «اذهب إلى الجحيم» لكنني كنت متلهفاً للعب في رينجرز ومستعداً لتقبل التفاهات. لقد خذلت نفسي وخذلت زوجتي لأنها كانت متدينة جداً.

واعترف فيرجسون، المشهور بتقريعه للاعبيه، وبأنه لا يستطيع فتح فمه والاعتراض على كاثي التي لعبت دوراً في إقناعه بالعدول عن الاعتزال عام 2002 لكنها طلبت منه الاعتزال في 2013 بعد وفاة شقيقتها.