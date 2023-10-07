شكرا لقرائتكم خبر عن فالكاو آخر ضحايا السطو في إسبانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعرض منزل النجم الكولومبي رادميل فالكاو، مهاجم رايو فايكانو الإسباني حالياً، للسرقة في ضواحي مدريد بعد خروجه لتناول العشاء مع زوجته وأطفاله في مطعم قريب .

وسجل فالكاو ركلة جزاء مهمة لفريقه في مباراة الفوز على مايوركا ثم خرج ليحتفل واستغل اللصوص المناسبة لسرقة حقائب وساعات وبعض المجوهرات قبل هروبهم بسرعة؛ بسبب مباغتة أحد أفراد حماية اللاعب لهم .

وبدأت السلطات الإسبانية تحقيقاً في القضية وسط شكوك من نجوم الكرة في جدواه بعد تكرار حالات السرقة وآخرهم نجم إشبيلية سيرجيو راموس الذي كانت عائلته في المنزل لحظة السطو، ناهيك عن سرقة منزل رودريجو نجم ريال مدريد وثنائي برشلونة السابقين جوردي ألبا وجيرارد بيكيه ونجم الريال السابق وأتلتيكو مدريد حالياً ألفارو موراتا.