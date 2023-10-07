شكرا لقرائتكم خبر عن مارسيال يرتبط للمرة الثالثة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

شوهد النجم الفرنسي أنتوني مارسيال جناح مانشستر يونايتد مع فتاة في شيشير يوم الجمعة، قبل توجههما لتناول العشاء في مطعم قبل مباراة فريقه أمام برنتفورد.

وهذه أول مرة يخرج فيها مارسيال مع فتاة منذ طلاقه من ميلاني دا كروز، زوجته الثانية، قبل عام والتي كتبت لمتابعيها عن سبب الانفصال:«الحب لم يكن كافياً..وأحياناً عليك أن تتوقف عن السباق كي تفوز به».

ونفى مارسيال خيانة زوجته السابقة أثناء حملها بابنتهما سواني مع عارضة أزياء فرنسية تدعى مليكا سيميشي، لكنه اعترف في فبراير 2019 بـ«ارتكاب أخطاء»، واعتذر بصورة مع ميلاني منها ومن المقربين.

وأنهى مارسيال زواجه الأول بسامانثا، أم طفليه، بعد تعرفه إلى ميلاني التي كانت تشارك في برنامج «ليز أونج» على التلفزيون الفرنسي وشكت زوجته الأولى في الموضوع بعدما أظهر اهتماماً بمتابعة البرنامج ثم لاحظت وجود أرقام غريبة في هاتفه وبعدما واجهته حظر رقمها عندما ذهب للمشاركة مع المنتخب الفرنسي في يورو 2016 وعند عودته للمنزل قال لها إنه لا يريد البقاء معها.

ويأمل مشجعو اليونايتد أن يكون الارتباط الثالث للجناح الفرنسي خاتمة تقلبات حياته الخاصة كي يتفرغ للتركيز على الأداء خصوصاً أن الفريق فيه ما يكفي من المشاكل الشخصية التي تؤثر في لاعبيه وآخرهم البرازيلي أنتوني الذي ستسافر صديقته السابقة جابريللا كافالان لإنجلترا قريباً لتقديم شهادتها أمام المحققين يوم الأربعاء المقبل في قضية العنف المنزلي التي رفعتها عليه.