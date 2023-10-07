شكرا لقرائتكم خبر عن بايلز أكثر اللاعبات تتويجاً في تاريخ الجمباز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصبحت الأمريكية سيمون بايلز (26 عاماً) أكثر اللاعبات تتويجاً بالميداليات في تاريخ الجمباز بعد قيادتها منتخب الولايات المتحدة الأمريكية للفوز الـ7 على التوالي في بطولة العالم في مدينة أنتويرب البلجيكية.

وحققت سيمون الإنجاز بعد حصدها الميدالية الـ34 عالمياً وأولمبياً في أنتويرب، وهي المدينة التي حصدت فيها أول ميدالياتها عندما كانت بسن الـ16.

وهذه أول مرة تشارك فيها سيمون في مونديال اللعبة منذ عام 2019، وهي مرشحة لحصد المزيد من الميداليات في البطولة التي تختتم فعالياتها الأحد.