شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى آخر موعد لتقديم خطاب الترشح لمونديال 2034 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عرض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أسئلة شائعة بشأن اللغط السائد حيال استضافة مونديال 2030 في كرة القدم،وطلب تنظيم مونديال 2034.

وسئل «فيفا»:«متى يجب تقديم ملفات الترشُّح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034؟»، وجاء الجواب: 31 أكتوبر 2023 هو الموعد النهائي لتقديم الخطابات التأكيدية من الاتحادات الوطنية الأعضاء المهتمة بالترشح. وسيُصادق كونغرس فيفا على ملف الاستضافة النهائي اعتباراً من الربع الرابع من عام 2024.

وستكون الاتحادات الوطنية الأعضاء التابعة لكل من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم لوحدها مؤهلة للتقدّم بملفات الترشُّح لاستضافة مسابقة 2034.

وصادق مجلس فيفا الأربعاء بالإجماع على أن يكون الملف المشترك بين المغرب والبرتغال وإسبانيا هو ملف الترشُّح الوحيد لاستضافة نسخة 2030، على أن تتأهل منتخبات هذه الدول الثلاث تلقائياً، عبر المقاعد المخصَّصة للاتحادين القاريين المعنيين، شرط نجاح هذا الملف في عملية التقييم وتأكيد مؤتمر فيفا لهذا القرار خلال اجتماعه المقرَّر في 2024.

وأخذاً بعين الاعتبار السياق التاريخي للنسخة الأولى لكأس العالم التي أقيمت في الأوروغواي عام 1930، وافق مجلس فيفا بالإجماع على إقامة حدث يحتفي بالذكرى المئوية للبطولة في مونتيفيديو، فضلاً عن إجراء ثلاث مباريات ضمن دور المجموعات في كل من الأوروغواي والأرجنتين والباراغواي، شرط نجاح هذا الملف في عملية التقييم. وستتأهل إلى نسخة 2030 بشكل تلقائي منتخبات دول أمريكا الجنوبية الثلاث التي ستستضيف فعاليات الاحتفال بالذكرى المئوية للبطولة.

ما هو البرنامج المزمع لمونديال 2030؟ سيتُيح الجدول المزمع اعتماده مهلة زمنية تناهز 11 إلى 12 يوماً للمنتخبات الستة التي ستلعب في أمريكا الجنوبية، وذلك حتى تتمكّن من السفر وأخذ قسط من الراحة قبل خوض غمار المباراة الثانية، مع إتاحة ما يناهز خمسة إلى ستة أيام للسفر والراحة لبقية المنافسين الستة في المجموعة، ولجميع المنتخبات المشاركة الأخرى. هذا وسيتم تقديم موعد المباريات الثلاث التي ستقام في أمريكا الجنوبية بأيام قليلة قبل انطلاق المباريات الافتتاحية الرسمية لبطولة كأس العالم، والتي ستقام في كل من المغرب والبرتغال وإسبانيا.