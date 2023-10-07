شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة ونظيره اللبناني يتفقدان بطولة أفريقيا للرماية بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وجورج كلاس وزير الشباب والرياضة اللبناني ميادين الرماية بالمدينة الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لحضور منافسات البطولة الأفريقية السادسة عشرة لرماية المسدس والبندقية والخرطوش، وكان فى استقباله اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد الأفريقي والمصري للرماية، واللواء أيمن الجرجاوي، وعماد عليش عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للرماية، والدكتور وليد الملاح رئيس شركة روابط الرياضية، والدكتور هيثم الملاح نائب رئيس شركة روابط الرياضية.

وأبدى وزير الرياضة اللبناني إعجابه بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الادارية الجديدة.

وانطلقت اليوم السبت، مسابقات رسمية 25 متر مسدس سيدات (رمي بطئ )، ومسابقة أطباق الحفرة رجال وسيدات، في يومها الأول، وتستمر المنافسة لمدة يومين، ضمن برنامج البطولة الافريقية

وتقام البطولة تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 1 وحتى 10 اكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 250 راميا ورامية من 15 دولة أفريقية وهى: "الجزائر، أنجولا، غانا، كينيا، ليبيا، موريتانيا، المغرب، ناميبيا، نيجيريا، رواندا، السنغال، جنوب إفريقيا، السودان، تونس، ومصر البلد المضيف.

جدير بالذكر أن فراعنة مصر للرماية حجزوا 6 مقاعد في الأولمبياد، من خلال: محمد حمدي، ريماس خليل، هالة الجوهري، أميرة أبو شقة، وعمر هشام (تأهلوا من البطولة الأفريقية) وأخيرا عزمي محيلبة الذي تأهل في منافسات الإسكيت من بطولة العالم الأخيرة.