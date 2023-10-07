شكرا لقرائتكم خبر عن كريم بامبو وأسامة فيصل يقودان هجوم البنك الأهلي أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك، ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل علي النحو التالي..

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل

خط الدفاع.. أيمن أشرف _ سعيدو سيمبوري _ محمد بسيوني _ اسحاقو يعقوبو

خط الوسط.. محمد فتحي _ أحمد مدبولى _ أحمد النادرى _ محمود قاعود

خط الهجوم.. كريم بامبو _ أسامة فيصل

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي..

أحمد صبحي _جريندو _ سيرجى اكا _ أمير مدحت _ محمود سيد _ إبراهيم حسن _ معاذ الحناوي _ أحمد سعيد _ أحمد ياسر.