شكرا لقرائتكم خبر عن وصول منتخب ساو تومى لمواجهة منتخب سيدات مصر تحت 20 سنة بتصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منتخب ساو تومي لكرة القدم النسائية تحت عشرين عاما، اليوم السبت، إلى الإسكندرية لخوض مباراتي الذهاب والإياب أمام منتخبنا الوطني المصري فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم كولومبيا 2024.

ويواصل منتخب مصر للكرة النسائية للناشئات تحت 20 سنة مرانه على ملعب استاد الجامعة، استعدادا للمباراة الأولى ضد منتخب ساو تومي والمقررة يوم 8 أكتوبر 2023.

وانطلق الأربعاء الماضى معسكر منتخب مصر للشابات تحت 20 سنة ضد ساو تومى فى تصفيات أفريقيا، والمقرر إقامتهما على استاد الإسكندرية الدولي، بعدما استقر الجهاز الفني على انطلاق المعسكر شابات الفراعنة اليوم استعدادا لمواجهتي ساو تومي ذهابا وإيابا في التصفيات الأفريقية، حيث تقام مواجهة الذهاب يوم 8 أكتوبر المقبل، فيما تحدد يوم 13 من الشهر نفسه لمباراة الإياب.

وتلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، اخطارا من نظيره الأفريقي، بتحديد موعد مباراتي منتخب مصر للسيدات تحت 20 عامًا أمام نظيره ساو تومي في تصفيات أفريقيا، المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم بكولومبيا المقرر لها العام المقبل.

ووافق مجلس إدارة اتحاد الكرة، في وقت سابق على مشاركة منتخب مصر الأول للكرة النسائية تحت قيادة محمد كمال المدير الفني، في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2024.