شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يناقش مع معاونيه القائمة النهائية للأهلي فى دوري السوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مارسيل كولر المدير الفني للأهلي مع معاونيه القائمة النهائية التى سيتم إرسالها إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" استعداداً للمشاركة في بطولة دوري السوبر الأفريقي لكرة القدم، والتي يستهلها الفريق الأحمر بمواجهة سيمبا التنزاني 20 أكتوبر الجاري فى تنزانيا.

وحدد "كاف" 10 أكتوبر موعدا نهائيا لإرسال القائمة النهائية للأندية المشاركة في الدوري الأفريقي والمكون من 30 لاعبا، والتي ستشهد استبعاد بعض الأسماء وفقا لاحتياجات الجهاز الفني في مختلف المراكز، ومنهم بعض اللاعبين المصابين وغير الجاهزين فنيا وبدنيا للمشاركة في المباريات.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي تكليف طارق قنديل، عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في تنزانيا، ويخوض الأهلي أولى مواجهاته فى الدوري الأفريقي مع سيمبا التنزاني 20 أكتوبر فى دار السلام، وتقام مباراة العودة 24 أكتوبر فى القاهرة.

ويقوم طارق قنديل بالاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بسفر البعثة بالتنسيق الكامل مع خالد بيبو، مدير الكرة؛ لتوفير كل سبل الراحة للاعبين والجهاز الفني.