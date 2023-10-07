شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يناقش مع معاونيه القائمة النهائية للأهلي فى دوري السوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يناقش مارسيل كولر المدير الفني للأهلي مع معاونيه القائمة النهائية التى سيتم إرسالها إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" استعداداً للمشاركة في بطولة دوري السوبر الأفريقي لكرة القدم، والتي يستهلها الفريق الأحمر بمواجهة سيمبا التنزاني 20 أكتوبر الجاري فى تنزانيا.
وحدد "كاف" 10 أكتوبر موعدا نهائيا لإرسال القائمة النهائية للأندية المشاركة في الدوري الأفريقي والمكون من 30 لاعبا، والتي ستشهد استبعاد بعض الأسماء وفقا لاحتياجات الجهاز الفني في مختلف المراكز، ومنهم بعض اللاعبين المصابين وغير الجاهزين فنيا وبدنيا للمشاركة في المباريات.
وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي تكليف طارق قنديل، عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في تنزانيا، ويخوض الأهلي أولى مواجهاته فى الدوري الأفريقي مع سيمبا التنزاني 20 أكتوبر فى دار السلام، وتقام مباراة العودة 24 أكتوبر فى القاهرة.
ويقوم طارق قنديل بالاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بسفر البعثة بالتنسيق الكامل مع خالد بيبو، مدير الكرة؛ لتوفير كل سبل الراحة للاعبين والجهاز الفني.
وأنهى الجهاز الإدارى للنادى الأهلى إجراءات استخراج تأشيرة السفر إلى تنزانيا للاعبين والجهاز الفنى والإدارى والطبى، استعدادًا لبداية مشوار المارد الأحمر بدورى السوبر الأفريقى.
واستقر مسئولو النادى الأهلى على سفر الثنائى خالد بيبو مدير الكرة وسمير عدلى المدير الإدارى بالفريق لتنزانيا قبل سفر البعثة الرسمية بـ48 ساعة من أجل إنهاء كل الترتيبات من حجز الفنادق وملاعب التدريب لتسهيل مهمة فريق الكرة أثناء تواجده هناك استعدادًا لمواجهة سيمبا بالدورى الأفريقى.
واستقر النادى الأهلى على السفر بطائرة خاصة إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا فى ضربة البداية ببطولة الدورى الأفريقى لكرة القدم، وتقرر سفر الفريق يوم 18 أكتوبر الجارى لخوض المباراة المقرر لها 20 الشهر الجاري.
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