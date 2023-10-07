شكرا لقرائتكم خبر عن دبا الحصن يتعاون مع البلدية لدعم التنمية والريادة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل نادي دبا الحصن وفداً من بلدية مدينة دبا الحصن، لبحث سبل التعاون وتطوير شراكة مجتمعية فعالة، تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والريادة في مدينة دبا الحصن.

وضم الوفد البلدي طالب عبدالله اليحيائي مدير البلدية، وعدداً من الموظفين المعنيين، وكان في استقبال الوفد الدكتور محمد أحمد المطوع رئيس مجلس إدارة النادي، ومحمد عبدالله الطربان نائب رئيس مجلس الإدارة.

وشهد الاجتماع مناقشة مجموعة من الموضوعات والفرص التي يمكن أن تكون جزءاً من الشراكة المستقبلية بين النادي والبلدية، وقد أعرب الحضور عن رغبتهم في إطلاق مبادرات مشتركة تهدف إلى دعم المجتمع المحلي وتحسين جودة الحياة في المدينة.

ورحب الدكتور محمد المطوع بالوفد البلدي، وأكد أهمية تلك الشراكة المتوقعة، وأشار إلى التزام النادي والبلدية بتنفيذ مبادرات مجتمعية ملموسة تسهم في تحقيق الرفاهية والتقدم في المنطقة.

وأوضح الدكتور محمد المطوع، أهمية تلك الشراكة المستقبلية، مؤكداً أن النادي والبلدية يتطلعان إلى تنفيذ مبادرات مجتمعية تعود بالنفع على سكان المدينة وتعزز من جودة الحياة فيها.