الدوري الإنجليزي.. "بـ 10 لاعبين" توتنهام يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

انتهت أحداث المباراة التي أقيمت بين توتنهام ولوتون تاون، في تمام الساعة الـ 4.30 مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز فريق توتنهام على نظيره لوتون تاون بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب كينيلورث.

طرد للاعب خط وسط توتنهام، بيسوما، في الدقيقة 45+4 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف الفوز لتوتنهام، دي فان في الدقيقة 52 من زمن شوط المباراة الثاني.

بتلك النتيجة، رفع توتنهام رصيده لـ 20 نقاط في صدارة ترتيب االدوري الإنجليزي، بينما احتل لوتون المركز السابع عشر برصيد 4 نقاط.