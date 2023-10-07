زيزو وشلبي يقودان هجوم الزمالك أمام البنك الأهلي.. وشيكابالا احتياطيا

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن التشكيل الذي سيخوض به فريقه مباراة البنك الأهلي المقرر لها في السابعة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود علاء - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمر جابر - أحمد سيد "زيزو"

خط الهجوم : إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - مصطفى شلبي.

وعلى مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي وحمزة المثلوثي وحاتم سكر ومصطفى الزناري ومحمد أشرف "روقا" وعمرو السيسي وسيد عبد الله "نيمار" و محمود عبد الرازق " شيكابالا"وناصر منسي.

وفي المقابل، أعلن بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عن تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك، وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمي: محمد أبو جبل

خط الدفاع: أيمن أشرف _ سعيدو سيمبوري _ محمد بسيوني _ اسحاقو يعقوبو

خط الوسط: محمد فتحي _ احمد مدبولى _ أحمد النادرى _ محمود قاعود

خط الهجوم: كريم بامبو _ أسامة فيصل

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي

أحمد صبحي _جريندو _ سيرجى اكا _ أمير مدحت _ محمود سيد _ إبراهيم حسن _ معاذ الحناوي _ أحمد سعيد _ أحمد ياسر