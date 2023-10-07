الماوي المرشح لانتخابات الزمالك ضمن قائمة فاروق جعفر: لدينا مشروع ب6 مليار جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف محمد الماوي المرشح في انتخابات نادي الزمالك على مقعد أمين الصندوق، ضمن قائمة فاروق جعفر، أن هناك العديد من الأفكار يتم دراستها خلال الفترة الحالية لوضعها ضمن البرنامج الانتخابي للقائمة.

قال "الماوي" في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365: "عقدت جلسة مع فاروق جعفر وتم الاستقرار خلالها على انضمام العديد من المرشحين بعد تقديم أفكار واقتراحات مميزة".

أضاف الماوي: "نعمل على تأسيس شركة للاستثمار الرياضي، نبع خلالها شركة للكرة وأخرى لتوريد الملابس للفرق الرياضية ويتم توفير النفقات على النادي".

أوضح: "الأولوية لنا في الفترة المقبلة، هي تأسيس شركة قابضة لإدارة شؤون النادي، وأخرى لإدارة قناة النادي، مع طرح شركات في البورصة تساهم في إدخال موارد للنادي تصل إلى 6 مليار جنيه، وبالفعل هناك أندية بدأت في هذه الخطوة منهم وادي دجلة".

أتم تصريحاته: "أتمنى من الجمعية العمومية اختيار الأصلح، جميعنا هدفنا واحد وهو خدمة الزمالك وإعادته مرة أخرى لمنصات التتويج والتفوق على جميع الأصعدة".