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المصري البورسعيدي يفوز على الداخلية بثلاثية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هند عواد:

حقق المصري البورسعيدي الفوز على الداخلية، بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات الأسبوع الثالث في 2023-2024.

أحرز ميدو جابر أول أهداف المصري في الدقيقة 8، ثم سجل مروان حمدي الهدف الثاني بالدقيقة 49، بعدها اختتم باهر المحمدي أهداف الفريق في الدقيقة 66، وفي الدقيقة 88 سجل إيهاب سمير هدف الداخلية الوحيد بالمباراة.

احتل المصري البورسعيدي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 6 نقاط، بينما يأتي الداخلية في المركز الحادي عشر، برصيد 3 نقاط.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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