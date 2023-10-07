كابتن فانتازي.. تراجع هالاند لصالح سون ومحمد صلاح (إحصائيات)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

بحث الكثير من مدربي فانتازي الدوري الإنجليزي عن "كابتن" بديل لإيرلينج هالاند (14.1 مليون جنيه إسترليني) هذا الأسبوع، حيث حصل مهاجم مانشستر سيتي على شارة الكابتن بأقل عدد من المدربين بالنسبة له، ولأول مرة منذ الجولة ال32 بالموسم الماضي، بإجمالي 5.25 مليون مدرب.

ويعد سون هيونج مين (9.4 مليون جنيه إسترليني) أفضل "كابتن" بديل لهالاند، حيث وثق به أكثر من 1.77 مليون مدرب قبل مباراته أمام لوتون تاون.

المصري محمد صلاح (12.5 مليون جنيه إسترليني) هو ثاني أفضل بديل، حيث عينه أكثر من 679 ألف مدرب "كابتن" لهم قبل مباراة ليفربول أمام برايتون يوم الأحد.

ومن بين أفضل 100 لاعب على مستوى فانتازي، 23 لاعبا فقط اختاروا هالاند، و39 لسون الذي تم تعيينه أيضا "Triple Captain" من قبل 34 ألف مدرب.

وتصدر الجناح الكوري الجنوبي قائمة اللاعبين الأكثر شراءا للجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد شرائه من قبل 1.46 مليون مدرب جديد.