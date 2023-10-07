الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يفوز على بيرنلي برباعية بعد تأخره بهدف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

انتهت أحداث المباراة التي أقيمت بين تشيلسي وبيرنلي، في تمام الساعة الـ 7 مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز فريق البلوز على منافسه بيرنلي بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب تيرف مور.

سجل هدف بيرنلي الأول، ويلسون أودوبيرت في الدقيقة 15 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف تعادل تشيلسي، أمين الدخيل "هدف ذاتي" في الدقيقة 42 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف تشيلسي الثاني، كول بالمر في الدقيقة 50 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف تشيلسي الثالث، رحيم ستيرلينج في الدقيقة 65 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف تشيلسي الرابع، نيكولاس جاكسون في الدقيقة 74 من زمن شوط المباراة الثاني.

بتلك النتيجة، رفع تشيلسي رصيده لـ 11 نقطة في المركز العاشر بالدوري الإنجليزي، بينما احتل بيرنلي المركز الثامن عشر برصيد 4 نقاط.