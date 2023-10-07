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الأهلي يقصي بطل الكونغو ويتوج ببطولة أفريقيا لكرة اليد

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محمد اسماعيل - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي في التتويج بلقب بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري.

وحسم فريق الأهلي الفوز على فريق جي إس كي الكونغولي، بنتيجة 28/37 في المباراة التي جمعت الفريقين بنهائي البطولة التي استضافتها الكونغو برازافيل.

ظهر الفريق الأحمر بشكل مميز على مدار المباراة، حيث تقدم في الشوط لاول بنتيجة 11/16.

وفي الشوط الثاني واصل الأهلي التفوق، وأجرى ديفيد ديفيز المدير الفني للفريق تعليمات للاعبين بضرورة إغلاق الثغرات، ونجح في النهاية بالتتويج باللقب وتحقيق الفوز.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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