الأهلي يقصي بطل الكونغو ويتوج ببطولة أفريقيا لكرة اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي في التتويج بلقب بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري.

وحسم فريق الأهلي الفوز على فريق جي إس كي الكونغولي، بنتيجة 28/37 في المباراة التي جمعت الفريقين بنهائي البطولة التي استضافتها الكونغو برازافيل.

ظهر الفريق الأحمر بشكل مميز على مدار المباراة، حيث تقدم في الشوط لاول بنتيجة 11/16.

وفي الشوط الثاني واصل الأهلي التفوق، وأجرى ديفيد ديفيز المدير الفني للفريق تعليمات للاعبين بضرورة إغلاق الثغرات، ونجح في النهاية بالتتويج باللقب وتحقيق الفوز.