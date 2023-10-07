شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مباريات جمعت الزمالك والبنك الأهلى قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع البنك الأهلى باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري

والتقى الزمالك والبنك الأهلى فى 7 مواجهات سابقة بجميع البطولات قبل صدام لقاء اليوم السبت فى الدوري المصري، فاز الفارس الأبيض بـ4 مباريات، وتعادل فى مباراتين، وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 7.

وانتهت أول مباراة جمعت الزمالك والبنك الأهلى بفوز الفارس الأبيض بأربعة أهداف مقابل هدف لصالح الأبيض فيما انتهت آخر مباراة بين الفريقين بفوز الزمالك بهدف نظيف.

لم يعرف فريق الزمالك طعم الانتصار فى بطولة الدوري المصري بعد مرور جولتين من المسابقة، حيث فرض الزمالك التعادل على بيراميدز بهدفين لكل منهما، فى المباراة التى جمعت الفريقين باستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولى ليتقاسم الفريقان أول نقطة لكل منهما في بطولة دوري نايل .

أحرز هدفي بيراميدز كل من: عبد الله السعيد فى الدقيقة 24 ورمضان صبحي فى الدقيقة 78، فيما أحرز هدفي الزمالك كل من دونجا فى الدقيقة 59، وإبراهيم نداي فى الدقيقة 61.

وفى الجولة الثانية للمسابقة فقد الزمالك نقطتين أمام المقاولون بعد التعادل بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد القاهرة الدولي، فتقدم يوسف أوباما للفارس الأبيض، قبل أن يتعادل أحمد علاء لذئاب الجبل في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.



