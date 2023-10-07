شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل طلائع الجيش ومودرن فيوتشر فى مباراة اليوم بدورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش، والبرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، تشكيل الفريقين لمواجهة اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة بدورى نايل على ملعب جهاز الرياضة العسكرى.

تشكيل طلائع الجيش:

عمر رضوان فى حراسة المرمى، محمد فتح الله وفريد شوقى وخالد سرحان وأحمد زولا وجودوين أوكوارا وعبد الرحمن شيكا وكريم طارق ويسرى وحيد وعلى حمدى وأحمد متعب.

تشكيل مودرن فيوتشر:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: عمر كمال ، خالد رضا ، محمود رزق ، باسم علي

وسط: غنام محمد، باباتوندي بيلو ، ناصر ماهر ، كيجالي درامي ، عبد الكبير الوادي

هجوم: أحمد عاطف

ويجلس على مقاعد البدلاء:

احمد يحيى ، محمد ربيعة ، محمد نصير ، محمد صادق، علي زعزع ، محمد فاروق ، علي الفيل ، مروان محسن ، عمر السعيد