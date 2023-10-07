شكرا لقرائتكم خبر عن ريال بيتيس يواصل مفاوضاته مع الأهلي لضم عمر معوض رغم إصابته بالصليبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الشركة المسئولة عن تسويق عمر سيد معوض لاعب الأهلي بيانا عن نجاح عملية الرباط الصليبي التي خضع لها اللاعب بالنمسا اليوم، السبت، بعدما خضع للعملية الجراحية تحت إشراف الخبير النمساوي كريستيان فينك.

وأكد الشركة المسئولة أن نادي ريال بيتس الإسباني مستمر فى مفاوضاته مع النادي الأهلي لضم عمر سيد معوض، رغم خضوعه لعملية الرباط الصليبي، بعدما قدم عرضا منذ فترة قصيرة قبل أن يتعرض اللاعب للإصابة، وتلقى عرضا جديدا اليوم السبت بشأن ضم اللاعب.

ويعد عمر معوض من أبرز اللاعبين الصاعدين في الأهلي وفى الكرة المصرية ويقدم عروضا طيبة رفقة فريق 2005 بالقلعة الحمراء، وأحد أهم نجوم منتخب مصر للشباب.

وسبق وخضع عمر معوض لفترة معايشة في نادي ريال بيتيس الإسباني، ونال إعجاب مسئولي النادي الإسباني، الذي طلب التعاقد مع اللاعب، قبل أن يتعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.



