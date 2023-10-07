مروان حمدى أفضل لاعب فى مباراة المصرى والداخلية بالدورى

القاهرة - سامية سيد - فاز مروان حمدى لاعب النادى المصرى بجائزة أفضل لاعب فى مباراة فريقه أمام الداخلية التى جرت اليوم باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

ونجح فريق المصرى البورسعيدى فى تحقيق الفوز على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجل أهداف المصرى ميدو جابر ومروان حمدى وباهر المحمدى فى الدقائق 8 و 49 و 66 على الترتيب، بينما قلّص الداخلية الفارق بهدف ايهاب سمير فى الدقيقة 81.

بهذه النتيجة رفع المصرى رصيده إلى 6 نقاط ، بينما تجمد رصيد الداخلية عند 3 نقاط.