شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حمدى أفضل لاعب فى مباراة المصرى والداخلية بالدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فاز مروان حمدى لاعب النادى المصرى بجائزة أفضل لاعب فى مباراة فريقه أمام الداخلية التى جرت اليوم باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.
ونجح فريق المصرى البورسعيدى فى تحقيق الفوز على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجل أهداف المصرى ميدو جابر ومروان حمدى وباهر المحمدى فى الدقائق 8 و 49 و 66 على الترتيب، بينما قلّص الداخلية الفارق بهدف ايهاب سمير فى الدقيقة 81.
بهذه النتيجة رفع المصرى رصيده إلى 6 نقاط ، بينما تجمد رصيد الداخلية عند 3 نقاط.
بدأ المصرى بقيادة على ماهر المباراة تشكيل يضم:
في حراسة المرمى: عصام ثروت
خط الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، عمرو موسى، حسين السيد
خط الوسط: محمود حمادة، سمير فكري
وأمامهما: فخر الدين بن يوسف، إلياس الجلاصي، ميدو جابر
خط الهجوم: مروان حمدي.
أما الداخلية بقيادة ميمى عبد الرازق دخل اللقاء بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى: محمود الزنفلي
الدفاع: أحمد عماد، محمود صابر، إيهاب سمير، محمود عبدالعزيز
الوسط: كريم يحيى، محمود حسونه، ألان كيمبادي، أحمد سيد.
الهجوم: محمد أسامة، أنس شندي.
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