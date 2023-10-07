شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الحضرى حارس مصر الأول.. وهدف طلائع الجيش فى الأهلى مسئولية مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد شوبير أنه انتقد نجله مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، بعد خطئه أمام فريق طلائع الجيش فى إحدى مباريات الدوري قائلا، "أنا الوحيد اللي طلعت قلت الجول مسئوليته، لأن على الشاشة أنت ملك الناس".

وأضاف شوبير، فى تصريحات عبر برنامج "من الآخر" الذي يذاع عبر قنوات "أون" من إعداد وتقديم وإخراج أدهم صالح، أنه حال وصول عروض لمصطفى من أى نادٍ بأضعاف ما يتقاضاه في الأهلي لن أتدخل فى قراره، مستطردا:" احنا عيلة أهلاوية ومصطفى أهلاوي أكتر مني كمان".

وأكد شوبير أن عصام الحضري هو الحارس الأول فى تاريخ مصر، مضيفا، "مشوفتش جماهير بتساند فريقها زي جماهير الزمالك، يستحقوا التحية والتقدير".