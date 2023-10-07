شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور التغيير الوحيد فى تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي عن مواجهة إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على إجراء تعديل وحيد على تشكيل الأهلي في مباراته أمام الإسماعيلي غدا، الأحد، فى الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري، عن التشكيل الذي خاض مباراة إنبي الأربعاء الماضي فى نصف نهائي كأس مصر.

ويخطط كولر لعودة إمام عاشور إلى وسط ملعب الأهلي على حساب محمد مجدي أفشة، بحيث يشارك باقي اللاعبين بدون تغيير في بعض المراكز.

ويحرس محمد الشناوي عرين الأهلي، فيما يتواجد محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع ومروان عطية واليو ديانج وإمام عاشور في الوسط وبيرسي تاو وحسين الشحات وأنتوني موديست في الهجوم.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي تكليف طارق قنديل، عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في تنزانيا، ويخوض الأهلي أولى مواجهاته فى الدوري الأفريقي مع سيمبا التنزاني 20 أكتوبر فى دار السلام، وتقام مباراة العودة 24 أكتوبر فى القاهرة.

ويقوم طارق قنديل بالاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بسفر البعثة بالتنسيق الكامل مع خالد بيبو، مدير الكرة؛ لتوفير كل سبل الراحة للاعبين والجهاز الفني.