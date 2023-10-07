شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور التغيير الوحيد فى تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي عن مواجهة إنبي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على إجراء تعديل وحيد على تشكيل الأهلي في مباراته أمام الإسماعيلي غدا، الأحد، فى الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري، عن التشكيل الذي خاض مباراة إنبي الأربعاء الماضي فى نصف نهائي كأس مصر.
ويخطط كولر لعودة إمام عاشور إلى وسط ملعب الأهلي على حساب محمد مجدي أفشة، بحيث يشارك باقي اللاعبين بدون تغيير في بعض المراكز.
ويحرس محمد الشناوي عرين الأهلي، فيما يتواجد محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع ومروان عطية واليو ديانج وإمام عاشور في الوسط وبيرسي تاو وحسين الشحات وأنتوني موديست في الهجوم.
وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي تكليف طارق قنديل، عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في تنزانيا، ويخوض الأهلي أولى مواجهاته فى الدوري الأفريقي مع سيمبا التنزاني 20 أكتوبر فى دار السلام، وتقام مباراة العودة 24 أكتوبر فى القاهرة.
ويقوم طارق قنديل بالاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بسفر البعثة بالتنسيق الكامل مع خالد بيبو، مدير الكرة؛ لتوفير كل سبل الراحة للاعبين والجهاز الفني.
وأنهى الجهاز الإدارى للنادى الأهلى إجراءات استخراج تأشيرة السفر إلى تنزانيا للاعبين والجهاز الفنى والإدارى والطبى، استعدادًا لبداية مشوار المارد الأحمر بدورى السوبر الأفريقى.
واستقر مسئولو النادى الأهلى على سفر الثنائى خالد بيبو مدير الكرة وسمير عدلى المدير الإدارى بالفريق لتنزانيا قبل سفر البعثة الرسمية بـ48 ساعة من أجل إنهاء كل الترتيبات من حجز الفنادق وملاعب التدريب لتسهيل مهمة فريق الكرة أثناء تواجده هناك استعدادًا لمواجهة سيمبا بالدورى الأفريقى.
واستقر النادى الأهلى على السفر بطائرة خاصة إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا فى ضربة البداية ببطولة الدورى الأفريقى لكرة القدم، وتقرر سفر الفريق يوم 18 أكتوبر الجارى لخوض المباراة المقرر لها 20 الشهر الجاري.
ويستهل الأهلى منافساته فى بطولة الدورى الأفريقى لكرة القدم بمواجهة سيمبا يوم 20 أكتوبر الجارى فى تنزانيا ثم تُقام مباراة العودة يوم 24 أكتوبر بالقاهرة على أن يلعب الفائز منهما مع الفائز من صن داونز الجنوب أفريقى وبيترو أتلتيكو الأنجولى فى نصف نهائى البطولة التى تُقام للمرة الأولى هذا الموسم بمشاركة 8 أندية أفريقية.
ويستعد فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر لاستئناف مشواره فى بطولة الدورى المصرى فى السابعة مساء غدٍ، الأحد بمواجهة الإسماعيلى باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري نايل.
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