شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يتقدم على طلائع الجيش بهدف عمر كمال عبد الواحد فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة طلائع الجيش ومودرن فيوتشر المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الثالثة بدورى نايل على ملعب جهاز الرياضة العسكرى، بتقدم فيوتشر بهدف نظيف سجله عمر كمال عبد الواحد فى الدقيقة 44 .

بدأ طلائع الجيش المباراة بتشكيل يضم كلا من:

عمر رضوان فى حراسة المرمى، محمد فتح الله و فريد شوقى وخالد سرحان وأحمد زولا وجودوين أوكوارا وعبد الرحمن شيكا وكريم طارق ويسرى وحيد وعلى حمدى وأحمد متعب.

بينما خاض مودرن فيوتشر المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: عمر كمال ، خالد رضا ، محمود رزق ، باسم علي

وسط: غنام محمد ، باباتوندي بيلو ، ناصر ماهر ، كيجالي درامي ، عبد الكبير الوادي

هجوم: أحمد عاطف

ويجلس على مقاعد البدلاء:

احمد يحيى ، محمد ربيعة ، محمد نصير ، محمد صادق، علي زعزع ، محمد فاروق ، علي الفيل ، مروان محسن ، عمر السعيد