شكرا لقرائتكم خبر عن طرد محمد عواد فى مباراة الزمالك والبنك الأهلى وخروج الجزيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض محمد عواد حارس الزمالك للطرد فى مباراة فريقه أمام البنك الأهلى فى الدقيقة 46 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة دورى نايل.

واضطر أوسوريو المدير الفنى للزمالك لتبديل الجزيرى من مباراة الزمالك والبنك الأهلى ونزول محمد صبحى فى اللقاء.

ويضم تشكيل الزمالك في المباراة كلاً من.. حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود علاء - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني، خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمر جابر - أحمد سيد "زيزو" ، خط الهجوم: إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي وحمزة المثلوثي وحاتم سكر ومصطفى الزناري ومحمد أشرف "روقا" وعمرو السيسي وسيد عبد الله "نيمار" و محمود عبد الرازق " شيكابالا"وناصر منسي.

فيما يضم تشكيل البنك الأهلى كلاً من.. حراسة المرمي.. محمد أبو جبل، خط الدفاع.. أيمن أشرف _ سعيدو سيمبوري _ محمد بسيوني _ اسحاقو يعقوبو، خط الوسط.. محمد فتحي _ أحمد مدبولى _ أحمد النادرى _ محمود قاعود، خط الهجوم.. كريم بامبو _ أسامة فيصل

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من .. أحمد صبحي _جريندو _ سيرجى اكا _ أمير مدحت _ محمود سيد _ إبراهيم حسن _ معاذ الحناوي _ أحمد سعيد _ أحمد ياسر.