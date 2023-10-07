شكرا لقرائتكم خبر عن كريم بامبو يتقدم بالهدف الأول للبنك الأهلى فى شباك الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل كريم بامبو لاعب البنك الأهلى الهدف الأول لفريقه فى شباك الزمالك فى الدقيقة 54 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة دورى نايل.

وتعرض محمد عواد حارس الزمالك للطرد فى مباراة فريقه أمام البنك الأهلى فى الدقيقة 46 من عمر المباراة، واضطر أوسوريو المدير الفنى للزمالك لتبديل الجزيرى من مباراة الزمالك والبنك الأهلى ونزول محمد صبحى فى اللقاء.