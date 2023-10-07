شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي ينهى الشوط الأول متقدمًا على الزمالك بهدف "بامبو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة البنك الأهلي والزمالك بتقدم فريق البنك بهدف لكريم بامبو فى الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع فى المباراة المقامة حاليًا باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة دورى نايل.

وفى الربع ساعة الأولى حاول كل فريق جس نبض الفريق الأخر، إلا إن الزمالك كان الأكثر خطورة وهدد مرمي محمد أبو جبل بفرصتين خطيرتين، وتلقى محمود علاء بطاقة صفراء.

وفى الدقيقة 17 سدد أسامة فيصل كرة خطيرة على مرمى الزمالك، تصدى لها محمد عواد، بعدها استحوذ الزمالك على الكرة وشن عدة هجمات غير مؤثرة على مرمى أبو جبل، وفى الدقيقة 28 مرر أحمد فتوح كرة عرضية متقنة سددها أحمد زيزو بالرأس لكنها مرت بجوار القائم.

بعدها شن لاعبو البنك الأهلى هجمتين على مرمى محمد عواد، لكن دون خطورة، وفى الدقيقة 38 تصدى محمد أبو جبل ببراعة لضربة رأس من محمد عبد الغنى كادت أن تسكن الشباك.

وفى الدقيقة 38 احتسب الحكم محمد معروف خطأ على إبراهيما نداى من أمام منقطة الجزاء، سددها أحمد مدبولى وتصدى لها محمد عواد حارس الزمالك.

فى الدقيقة 46 أشهر محمد معروف البطاقة الحمراء لمحمد عواد بداعى التدخل بعنف على كريم بامبو، من خارج منطقة الجزاء، وعاد إلى تقنية الفار ليؤكد قراره، وخرج بعدها سيف الجزيرى ودخل محمد صبحى ليحرس عرين الفارس الأبيض.

وفى الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع نفذ اسحاقو يعقوبو الخطأ الذى احتسبه الحكم على محمد عواد، واستغله كريم بامبو لتسجيل هدف التقدم لفريقه، وبعدها تصدى محمد أبو جبل لفرصة هدف محقق للزمالك.