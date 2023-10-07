شكرا لقرائتكم خبر عن سيارة فورمولا كهربائية من نفايات هواتف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيتم عرض سيارة فورمولا إي كهربائية تم صنعها من نفايات هواتف محمولة وشواحن وبطاريات في معرض «New Scientist Live» في العاصمة البريطانية لندن.

السيارة التي أطلق عليها اسم «Recover E» تعود إلى فريق إنفيجن ريسنيغ بطل العالم في سباقات الفورمولا إي وتم تصنيعها من هواتف تبرع بها المشجعون على يد المصمم البريطاني ليام هوبكنز وفريق إنفيجن، وهي أول سيارة على الإطلاق مصنوعة من نفايات الأجهزة التقنية لرفع مستوى الوعي بالمخاطر العالمية للنفايات التقنية.

وتم الزج بالسيارة في حلبة أكسيل في يوليو الماضي وستعود لنفس الحلبة ضمن المعرض ليتسنى للزوار مشاهدتها من كثب.