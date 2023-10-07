شكرا لقرائتكم خبر عن تصدر الكويت والاتحاد وسلا وبيروت في «عربية السلة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: مسعد عبدالوهاب

فاز بيروت اللبناني على الأهلي المصري بنتيجة 79-70، في قمة مباريات الجولة الختامية لبطولة الأندية العربية لكرة السلة المقامة في قطر، والتي حظيت بمتابعة جماهيرية ملأت صالة نادي الغرافة من أبناء الجاليتين المصرية واللبنانية، وبفوزه تصدر بيروت المجموعة الرابعة الحديدية برصيد 8 نقاط يليه الأهلي المصري ب7 نقاط، ومجد طنجة 6 نقاط، ودجلة 4 نقاط، والاتحاد الليبي بالرصيد نفسه.

وقدم بيروت والأهلي عرضاً فنياً رائعاً في واحدة من أقوى مباريات البطولة التي تستأنف منافساتها الأحد بإقامة 8 مباريات في دور الستة عشر، حيث يلتقي الكويت مع السيب، والمحرق مع دينامو، والاتحاد الجزائري مع قطر، والاتحاد السكندري مع خدمات البريج، وسلا مع دجلة، والقادسية مع مجد طنجة، والأهلي المصري مع الفتح، وبيروت مع وحدة صنعاء.

وحفلت الجولة الختامية للدور التمهيدي بالإثارة وشهدت أيضاً فوز الاتحاد الجزائري على دينامو اللبناني 77-66 لحساب المجموعة الثانية بعدما فرط دينامو في تعادله 52-52 مع نهاية الربع الثالث لكن مدربه جاد خليل كانت له حساباته حيث فضل عدم الاصطدام بالمجموعة الحديدية في دور الثمانية في حال تخطيه المحرق البحريني في دور ال16 وسجل محترف الاتحاد جورج وليامس أعلى سكور 25 نقطة.

وأكد الاتحاد السكندري جدارته بصدارة المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة بعدما سجل فوزاً مئوياً على السيب العماني 101-53، كما فاز دجلة العراقي على الاتحاد الليبي في المجموعة الرابعة 89-76 وحل رابعاً وودع الاتحاد البطولة.

وفي المجموعة الأولى، حقق المحرق البحريني الفوز على قطر المضيف 74-64 ليحل في المركز الثاني بعد الكويت ثم قطر ثالثاً والسيب في المركز الرابع، وفي المجموعة الثالثة حقق القادسية الكويتي فوزاً كبيراً على وحدة صنعاء اليمني بنتيجة 95-62 وجاء في المركز الثاني بعد سلا.