شكرا لقرائتكم خبر عن إدي هاو: نيوكاسل قادر على أن يكون أكبر أندية العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - (أ ف ب)

أعرب مدرّب نادي نيوكاسل الإنجليزي، إدي هاو، عن اعتقاده بأن لدى فريقه القدرة على أن يصبح في نهاية المطاف أكبر نادٍ في العالم.

وأكد فريق هاو ظهوره كقوة فعلية في دوري أبطال أوروبا، بفوزه على باريس سان جرمان الفرنسي 4-1 في الجولة الثانية من دور المجموعات، الأربعاء.

وكان ذلك الفوز إعلان نيات صريحاً من نيوكاسل في أول موسم له في المسابقة القاريّة الأم، التي يشارك فيها للمرة الأولى منذ 20 عاماً.

وبعد عملية إعادة بناء من خلال إدارة هاو الذكية والدعم المادي للنادي، يتطوّر نيوكاسل بشكل ملحوظ ليصبح علامة تجارية عالمية.

ولم يُخفِ رئيس نادي نيوكاسل ياسر الرميان طموحه على المدى الطويل، قائلاً في الفيلم الوثائقي «نحن نيوكاسل يونايتد» الذي نُشر مؤخراً، إنه يريد جعل النادي الرقم واحد في العالم.

وأقرّ هاو الذي تحدث إلى الرميان بعد مباراة سان جرمان، إن فريقه ما زال بعيداً عن قوة وهيبة أندية مثل نادي العاصمة الفرنسية ومانشستر سيتي وريال مدريد الإسباني أو بايرن ميونخ الألماني.

لكن عند سؤاله، الجمعة، عن ما إذا كان هناك أي سبب يمنع فريق «ماغبايز» من أن يكون أكبر أندية كرة القدم، قال هاو: «لا، لكننا لسنا النادي الرقم واحد في العالم في الوقت الحالي».

وأضاف: «علينا أن نحاول العمل على تحقيق ذلك، وهذه الأشياء تستغرق وقتاً. لا توجد عصا سحرية. أن تكون ذكياً وتتخذ قرارات جيدة وتعمل بجد كل يوم. إذا كان هذا هو الهدف النهائي، فسنبذل قصارى جهدنا لمحاولة تحقيق ذلك».

وتابع: «علينا أن نتحلى بالهدوء، وندرك أننا في المراحل الأولى من الموسم. لدينا الكثير لنثبته قبل أن نتمكن من قول أي شيء عن ما فعلناه».

وأردف هاو: «لقد وضعنا أنفسنا للتو في موقع جيد في مجموعتنا بدوري أبطال أوروبا، وما زلنا نعمل على صياغة مركزنا في الدوري الإنجليزي الممتاز».

وأقرّ هاو في حديثه قبل السفر لمواجهة وست هام، الأحد، بأن قراره تولّي زمام الأمور في نيوكاسل في تشرين الأول/نوفمبر 2021 كان بمثابة لحظة غيرت حياته.

وقال: «كنت أعلم عندما توليت المهمة، أن اللحظة جاءت عندما عُرضت عليّ الوظيفة، وكنت سأقول نعم، لقد كانت لحظة غيرت حياتي بالنسبة لي».

وأضاف أنه «لحسن الحظ أنه كان مشواراً رائعاً حتى الآن. لقد أحببت كل ثانية منه. الشعور بأنني أفعل شيئاً مميزاً جداً في حياتي موجود دائماً، وهو أمر لا أعتبره أمراً مسلّماً به أبداً».