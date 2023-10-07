الامارات | جوجيتسو الإمارات.. "منجم الذهب"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

اختتم منتخب الإمارات للجوجيتسو مشاركته في النسخة الـ19 من دورة الألعاب الآسيوية المقامة في هانغجو الصينية بإحرازه ذهبيتين وبرونزية، اليوم السبت، ليرفع لرصيد الإمارات 19 ميدالية في الحدث القاري الكبير بواقع (5 ذهبيات و5 فضيات و9 برونزيات)، وبفارق ست ميداليات عن النسخة الماضية «جاكرتا 2018».

وتقلد المخضرم فيصل الكتبي (36 عاماً) ذهبية وزن تحت 85 كلغم، بفوزه على الكوري الجنوبي هيسونغ كيم، وتوجت البطلة شما الكلباني بذهبية وزن 63 كلغم، ونال سعيد القبيسي برونزية 85 كلغم.

ويتبقى لوفد الإمارات منافسة واحدة في الدورة الآسيوية عبر منتخب الكاراتيه للاعبة حوراء العجمي بوزن 50 كلغم حين تلاقي قو شياو شوانغ لاعبة منتخب تايبيه في ختام مشاركات الإمارات بالدورة.

من جهته، أكد إداري منتخب الكاراتيه أحمد سالم صعوبة المنافسة في دورة ألعاب الآسيوية بحكم مشاركة أبرز أبطال القارة، مشيراً إلى أنها المرة الأولى التي يشارك فيها المنتخب بثلاث لاعبات صاحبات إنجازات على الصعيد القاري منها الميدالية الفضية التي حققتها سارة العامري في مسابقة الكوميتيه بوزن تحت 61 كغم ببطولة آسيا للكاراتيه للرجال والسيدات، التي أقيمت بمدينة ملقا الماليزية يوليو الماضي، وميدالية برونزية لحوراء العجمي في البطولة نفسها.

وقال: «إن الحظ لم يوفق سارة العامري وفاطمة خصيف لتحقيق ميداليات في دورة الألعاب الآسيوية الحالية لاسيما أن القرعة لم تنصفهما ووضعتهما في مواجهة أبرز لاعبات آسيا من ايران واليابان في الدور الأول لكن الحظوظ ما زالت قائمة بالنسبة للاعبة حوراء العجمي لتحقيق ميدالية وتقديم مستويات مشرفة عن رياضة الإمارات في الدورة».



ميداليات اليوم

شما الكلباني: ذهبية الجوجيتسو وزن 63 كلغم.

فيصل الكتبي: ذهبية الجوجيتسو وزن 85 كلغم.

سعيد القبيسي: برونزية الجوجيتسو 85 كلغم.