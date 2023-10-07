الامارات | حارس عجمان يفقد الوعي في مباراة الوصل.. ونقله إلى المستشفى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نُقل حارس مرمى عجمان يوسف أحمد إلى احدى مستشفيات دبي، لتلقي الإسعافات اللازمة بعد أن تعرض لإصابة قوية خلال مشاركته مع فريقه في مباراة الوصل، والتي جرت اليوم السبت على ملعب زعبيل، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

واضطر بعدها لمغادرة أرضية الملعب عند الدقيقة 77 وحل بديلا له الحارس محمد يوسف.

وتعرض يوسف أحمد لارتطام قوي في الرأس خلال كرة مشتركة مع مهاجم الوصل العاجي آداما ديالو في أول كرة له بعد نزوله على حساب المهاجم السويسري، هاريس سيفيروفيتش، ليفقد من بعدها الوعي ما دعا بالجهاز الطبي لنادي عجمان إلى استدعاء سيارة الإسعاف لنقل الحارس إلى احدى المستشفيات للاطمئنان على حالته الصحية.