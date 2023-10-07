شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يهنئ النادي الأهلي لفوزه ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلى النادي الأهلي، بعد الفوز بلقب بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري لليد.

وفاز النادي الأهلي في المباراة النهائية على فريق شبيبة كينشاسا بطل الكونغو الديموقراطية، ليتوج باللقب للمرة السادسة فى تاريخه.

وأكد الوزير دعمه ومتابعته المستمرة لكافة مشاركات كافة الأندية المصرية في مختلف الألعاب علي كافة المستويات والبطولات العالمية والقارية، وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالارتقاء بمستوى كافة المنتخبات الوطنية ودعمهم لإحراز المزيد من الإنجازات