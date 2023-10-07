شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة.. الزمالك يدرك التعادل مع البنك الأهلى ويكثف الضغط للتقدم "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 60 دقيقة من عمر مباراة البنك الأهلي والزمالك المقامة حاليًا باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة دورى نايل، ونجح الزمالك فى تسجيل هدف التعادل عن طريق "زيزو" لتصبح النتيجة 1 / 1.

وفى الربع ساعة الأولى حاول كل فريق جس نبض الفريق الآخر، إلا أن الزمالك كان الأكثر خطورة وهدد مرمى محمد أبو جبل بفرصتين خطيرتين، وتلقى محمود علاء بطاقة صفراء.

وفى الدقيقة 17 سدد أسامة فيصل كرة خطيرة على مرمى الزمالك، تصدى لها محمد عواد، بعدها استحوذ الزمالك على الكرة وشن عدة هجمات غير مؤثرة على مرمى أبو جبل، وفى الدقيقة 28 مرر أحمد فتوح كرة عرضية متقنة سددها أحمد زيزو بالرأس لكنها مرت بجوار القائم.

بعدها شن لاعبو البنك الأهلى هجمتين على مرمى محمد عواد، لكن دون خطورة، وفى الدقيقة 38 تصدى محمد أبو جبل ببراعة لضربة رأس من محمد عبد الغنى كادت أن تسكن الشباك.

وفى الدقيقة 38 احتسب الحكم محمد معروف خطأ على إبراهيما نداى من أمام منقطة الجزاء، سددها أحمد مدبولى وتصدى لها محمد عواد حارس الزمالك.

فى الدقيقة 46 أشهر محمد معروف البطاقة الحمراء لمحمد عواد بداعى التدخل بعنف على كريم بامبو، من خارج منطقة الجزاء، وعاد إلى تقنية الفار ليؤكد قراره، وخرج بعدها سيف الجزيرى ودخل محمد صبحى ليحرس عرين الفارس الأبيض.

وفى الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع نفذ اسحاقو يعقوبو الخطأ الذى احتسبه الحكم على محمد عواد، واستغله كريم بامبو لتسجيل هدف التقدم لفريقه، وبعدها تصدى محمد أبو جبل لفرصة هدف محقق للزمالك.

مع بداية الشوط الثانى دخل حمزة المثلوثى ومصطفى الزنارى بدلاً من محمود علاء وحسام عبد المجيد، وفى الدقيقة 53 سجل أحمد زيزو هدف تعادل الزمالك من تسديدة صاروخية من لمسة واحدة.