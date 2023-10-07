شكرا لقرائتكم خبر عن 6 حكام مصريين يشاركون فى دورة كاف قبل أمم أفريقيا بكوت ديفوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 6 حكام مصريين للمشاركة في دورة ينظمها الكاف لقضاة الملاعب قبل انطلاق منافسات بطولة الأمم الأفريقية المقبلة بكوت ديفوار.

ووجه الكاف الدعوة لكل من: أمين عمر ومحمد معروف ومحمود البنا، حكام ساحة، ومساعدون محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، ولتقنية الفيديو الحكم محمود عاشور.

وأعلن كاف عبر الموقع الرسمي، أن دورة إعداد الحكام المشاركين في كأس الأمم الأفريقية ستقام خلال الفترة من 11 إلى 16 أكتوبر 2023 في أبيدجان كوت ديفوار، وتشكل جزءًا من ورش العمل والبرامج المهمة التي تقودها أقسام CAF المختلفة استعدادًا للبطولة القارية العام المقبل.

وتتكون قائمة الحكام المشاركين في كأس الأمم الأفريقية من 32 حكمًا، و32 حكمًا مساعدًا، و4 مسؤولين بتقنية VAR، بالإضافة إلى ستة مدربين فنيين وبدنيين ذوي خبرة عالية لضمان أن جميع المسؤولين في أفضل حالة قبل المنافسة.